Журналіст, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко в своєму блозі розповів про відносини між мером Києва Віталієм Кличком і командою президента України Володимира Зеленського.

Коментуючи обшуки у Кличка і в КМДА, Романенко нагадав про нещодавній візит до України держсекретаря США Ентоні Блінкена і його помічниці з політичних питань Вікторії Нуланд. Вони зустрілися не тільки із Зеленським та його командою, але і з самим Кличко, зазначив журналіст.

«І розмова, наскільки я знаю, там була досить серйозна. Підіймалися важливі питання про взаємодію Кличка з Офісом президента, з командою президента... Блінкен поділився своїми побоюваннями з приводу того, що команда Зеленського йде шляхом «попередників», тобто корупціонізується. Коротше кажучи, щодо Кличка американці показали високий рівень оцінки його потенціалу, назвемо це так. І тому, звичайно ж, це не могло не викликати чергову хвилю ревнощів, заздрощів з боку Офісу президента. І ця атака, ось яку ми бачимо сьогодні, судячи з усього, перш за все пов'язана з тим, як усунути Кличка, не дати йому можливості вийти на цю траєкторію, яка виводить його в президентську кампанію», - каже блогер.

У той же час він підкреслив, що Кличко сам заявляв, що не збирається йти у президенти.

«Ну, я думаю, що ми всі розуміємо, що цю заяву можна розглядати в такому режимі ad hoc. Тобто станом на зараз будь-хто може сказати: «Я не йду в президенти, тому що ну ось така ситуація. Навіщо йти в президенти, коли не ясно навіть, коли буде президентська кампанія?»... Але, з іншого боку, ми всі розуміємо, що дійсно Кличко має хороший потенціал в умовах ось цієї ось повної дезорганізації існуючого політикуму українського рвонути на президентських виборах», - стверджує Романенко.

За його словами, незважаючи на багато провалів, Кличко все ще має ядерний електорат і потужні коннекти.

«І ось цей його зовнішній капітал, його коннекти, які дозволяють йому зателефонувати будь-якому західному політику... Та не тільки західному політику – представнику шоу-бізнесу, великому бізнесу... Вона, звичайно ж, дуже потужно грає на його користь. Незважаючи на всі фейли, які він допустив по Києву. Тобто Кличко як і раніше має і ядерний електорат, і ось ці ось потужні позиції в вигляді коннектів, у вигляді свого легального багатомільйонного бізнесу за рахунок того, що він заробив спортом не один мільйон і навіть не один десяток мільйонів доларів, що дозволяє його розглядати як серйозного кандидата в майбутній президентській гонці», - сказав він.

Також Романенко зазначив, що Київ є великим генератором грошей.

«І, звісно, хто контролює Київ – той контролює ті потоки, які він генерує. І тут в Офісі президента, звичайно ж, є щире бажання поживитися в Києві і прибрати всіх тих, хто заважає досягати цього», - резюмував журналіст.

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