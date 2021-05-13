Журналист, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко в своем блоге рассказал об отношениях между мэром Киева Виталием Кличко и командой президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя обыски у Кличко и в КГГА, Романенко напомнил о недавнем визите в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и его помощницы по политическим вопросам Виктории Нуланд. Они встретились не только с Зеленским и его командой, но и с самим Кличко, отметил журналист.

«И разговор, насколько я знаю, там был достаточно серьезный. Подымались важные вопросы о взаимодействии Кличко с Офисом президента, с командой президента… Блинкен поделился своими опасениями по поводу того, что команда Зеленского идет по пути «попередників», то есть коррупционизуется. Короче говоря, относительно Кличко американцы показали высокий уровень оценки его потенциала, назовем это так. И поэтому, конечно же, это не могло не вызвать очередную волну ревности, зависти со стороны Офиса президента. И эта атака, вот которую мы видим сегодня, по всей видимости, прежде всего связана с тем, как купировать Кличко, не дать ему возможности выйти на эту траекторию, которая выводит его в президентскую кампанию», - говорит блогер.

В то же время он подчеркнул, что Кличко сам заявлял, что не собирается идти в президенты.

«Ну, я думаю, что мы все понимаем, что это заявление можно рассматривать в таком режиме ad hoc. То есть по состоянию на сейчас любой может сказать: «Я не иду в президенты, потому что ну вот такая ситуация. Зачем идти в президенты, когда не ясно даже, когда будет президентская кампания?»… Но, с другой стороны, мы все понимаем, что действительно Кличко имеет хороший потенциал в условиях вот этой вот полной дезорганизации существующего политикума украинского рвануть на президентских выборах», - утверждает Романенко.

По его словам, несмотря на многие провалы, Кличко все еще имеет ядерный электорат и мощные коннекты.

«И вот этот его внешний капитал, его коннекты, которые позволяют ему позвонить любому западному политику… Да не только западному политику – представителю шоу-бизнеса, крупному бизнесу… Она, конечно же, очень мощно играет в его пользу. Несмотря на все фейлы, которые он допустил по Киеву. То есть Кличко по-прежнему имеет и ядерный электорат, и вот эти вот мощные позиции в виде коннектов, в виде своего легального многомилионного бизнеса за счет того, что он заработал спортом не один миллион и даже не один десяток миллионов долларов, что позволяет его рассматривать как серьезного кандидата в грядущей президентской гонке», - сказал он.

Также Романенко отметил, что Киев является большим генератором денег.

«И, естественно, кто контролирует Киев – тот контролирует те потоки, которые он генерирует. И тут в Офисе президента, конечно же, есть искреннее желание поживиться в Киеве и убрать всех тех, кто мешает достигать этого», - резюмировал журналист.

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