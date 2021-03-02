В одному з районів Києва розцвіли проліски
Про це повідомив інформаційний портал «Київ Вечірній».
Жителі Борщагівки помітили на вулиці Зодчих проліски. Перші паростки пробилися з-під землі і почали цвісти.
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До слова, продавати первоцвіти заборонено за законом так як вони занесені до Червоної книги України.
Крім того ми писали, що стріляниною закінчився конфлікт чоловіка і жінки в Київському під'їзді
Про це пише поліція Києва на офіційній сторінці в Facebook.
Цей інцидент трапився в Києві, ніхто зі сторін звичайного побутового конфлікту не очікував, що закінчиться він стріляниною.
У під'їзді звичайного будинку між двома чоловіками трапилася словесна перепалка, один з сперечаються раптом витягнув зброю і вистрілив у противника.
Зараз поранений перебуває в лікарні, життя його, за твердженнями медиків, в небезпеці, випадок зі стріляниною розслідує поліція.
Нагадавши, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.
Як повідомляла Politeka, у столиці накрили торговців фальшивими документами.
Також Politeka писала, у Києві пограбували кредитний кіоск, є постраждалі.