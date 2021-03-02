В одном из районов Киева расцвели подснежники
Об этом сообщил информационный портал «Киев Вечерний».
Жители Борщаговки заметили на улице Зодчих подснежники. Первые ростки пробились из-под земли и начали цвести.
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К слову, продавать первоцветы запрещено по закону так как они занесены в Красную книгу Украины.
Кроме того мы писали, что стрельбой закончился конфликт мужчины и женщины в киевском подъезде
Об этом пишет полиция Киева на официальной странице в Facebook.
Этот инцидент случился в Киеве, никто из сторон обычного бытового конфликта не ожидал, что закончится он стрельбой.
В подъезде обычного дома между двумя мужчинами случилась словесная перепалка, один из спорящих вдруг вытащил оружие и выстрелил в противника.
Сейчас раненый находится в больнице, жизнь его, по утверждениям медиков, в не опасности, случай со стрельбой расследует полиция.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.