За даними газета Bild своєрідну в'язницю планують створити в Дрездені.
Поки невідомо, як будуть обладнані кімнати і скільки коштуватиме перебування в такому комплексі. Також невідомо, коли можуть почати приймати порушників.
За інформацією газети, офіційно ця установа буде називатися "місцем для примусового проживання".
В даний заклад потраплятимуть тільки ті, хто кілька разів порушував карантин. Якщо людину попередили про штраф, потім оштрафували, але вона все одно порушує обмеження, то Департамент охорони здоров'я має подати до суду на таку людину.
Тоді його зможуть направити в комплекс в Дрездені.
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Варто відзначити, що за час пандемії в Німеччині за весь час пандемії підтвердили більш двох мільйонів випадків зараження вірусом. Станом на 15 січня в країні від хвороби померли 45 207 осіб.
Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.
Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони.
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