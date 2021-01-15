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Людей, кто несколько раз нарушал правила самоизоляции будут штрафовать, а в дальнейшем лишать свободы

По данным газета Bild своеобразную тюрьму планируют создать в Дрездене.



Пока неизвестно, как будут оборудованы комнаты и сколько будет стоить пребывание в таком комплексе. Также неизвестно, когда могут начать принимать нарушителей.

По информации газеты, официально это учреждение будет называться "местом для принудительного проживания".

В данное заведение будут попадать только те, кто несколько раз нарушал карантин. Если человека предупредили о штрафе, потом оштрафовали, но он все равно нарушает ограничения, то Департамент здравоохранения должен подать в суд на такого человека.

Тогда его смогут направить в комплекс в Дрездене.

Стоит отметить, что за время пандемии в Германии за все время пандемии подтвердили более двух миллионов случаев заражения вирусом. По состоянию на 15 января в стране от болезни скончались 45 207 человек.





Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.



