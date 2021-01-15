Британський лікар Ден Банстон назвав головну ознаку того, що людина безсимптомно перехворіла коронавірусом

Коментар медика наводить видання Express.

Як відомо, людина може перенести хворобу майже без симптомів. За словами медика, підвищена слабкість і стомлюваність є одними з показників, що ви хворіли вірусом. Вони зберігаються протягом не менше трьох місяців після захворювання.

Банстон зазначив, що якщо людина має сумніви перехворів він на коронавірус, то можна це перевірити здавши тест на антитіла.

Медик пояснив, що знання того, що ви заразилися вірусом, може бути корисно з точки зору цікавості, але на даному етапі це не дає нічого нового.



У той же час симптоми коронавірусу, а також наслідки для тих, хто вже перехворів, дуже індивідуальні.

У більшості пацієнтів, які перенесли хворобу, спостерігається швидка стомлюваність, головні болі і періодична ломота в м'язах і суглобах.

Зазначимо, що в Україні з 8 січня почав діяти жорсткий карантин, який триватиме 17 днів — до 24 січня 2021 року включно.

Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні підтвердили 1 146 963 випадки захворювання вірусом, з них 20 542 пацієнтів померли, 847 391 - українець одужав (станом на 15 Січня).



Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.

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