Британский врач Дэн Банстон назвал главный признак того, что человек бессимптомно переболел коронавирусом

Комментарий медика приводит издание Express.

Как известно, человек может перенести болезнь почти без симптомов. По словам медика, повышенная слабость и утомляемость являются одними из показателей, что вы болели вирусом. Они сохраняются на протяжении не менее трех месяцев после заболевания.

Банстон отметил, что если человек имеет сомнения переболел ли он на коронавирус, то можно это проверить сдав тест на антитела.

Медик пояснил, что знание того, что вы заразились вирусом, может быть полезно с точки зрения любопытства, но на данном этапе это не дает ничего нового.



В то же время симптомы коронавируса, а также последствия для тех, кто уже переболел, очень индивидуальны.

У большинства пациентов, которые перенесли болезнь, наблюдается быстрая утомляемость, головные боли и периодическая ломота в мышцах и суставах.

Отметим, что в Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 года включительно.

Напомним, что за все время пандемии в Украине подтвердили 1 146 963 случая заболевания вирусом, из них 20 542 пациентов умерли, 847 391 – украинец выздоровел (по состоянию на 15 января).



Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.