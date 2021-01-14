Вірусолог розповіла, чи небезпечний коронавірус-мутант для українців

Зокрема, доктор медичних наук і професор Алла Мироненко в інтерв'ю для українських ЗМІ, розповіла, що українцям не варто турбуватися через нові загрози британського штаму коронавірусу, передає Обозреватель.

За її словами, насправді коронавірус мутував вже багато разів.

"Штам, про який заявили британці, легше проникає в клітину (швидше за все, мутації поліпшили зв'язування вірусу з рецепторами клітини), через що частіше, ніж його попередник, вражає дітей. Не можна сказати, що мутований вірус агресивніший – новий штам не викликає більш важкого перебігу хвороби", – запевнила експерт.

Крім того, Мироненко підкреслила, що ті люди, які вже перехворіли або отримали вакцину, отримають базовий імунітет до збудника. Тому потрапляння нової модифікації коронавірусу в їх організм буде вже менш небезпечним.



Варто відзначити, що вірус-мутант вже виявили в ОАЕ, Франції, Японії та інших країнах.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу на коронавірус захворіло ще 7925 осіб, і 2229 було госпіталізовано з таким діагнозом. На ранок четверга, 14 січня, загальна кількість підтверджених випадків зараження сягнула вже 1 138 764.

Хвороба забрала життя ще 162 українців (загалом 20 376), водночас 10 192 пацієнти її побороли (всього 837 063).

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