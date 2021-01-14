Вирусолог рассказала, опасен ли коронавирус-мутант для украинцев

В частности, доктор медицинских наук и профессор Алла Мироненко в интервью для украинских СМИ, рассказала, что украинцам не стоит беспокоиться из-за новых угроз британского штамма коронавируса, передает Обозреватель.

По ее словам, на самом деле коронавирус мутировал уже много раз.

"Штамм, о котором заявили британцы, легче проникает в клетку (скорее всего, мутации улучшили связывание вируса с рецепторами клетки), из-за чего чаще, нежели его предшественник, поражает детей. Нельзя сказать, что мутировавший вирус агрессивнее – новый штамм не вызывает более тяжелого течения болезни", – заверила эксперт.

Кроме того, Мироненко подчеркнула, что те люди, которые уже переболели или получили вакцину, получат базовый иммунитет к возбудителю. Поэтому попадание новой модификации коронавируса в их организм будет уже менее опасным.



Стоит отметить, что вирус-мутант уже обнаружили в ОАЭ, Франции, Японии и других странах.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 7925 человек и 2229 были госпитализированы с таким диагнозом. На утро четверга, 14 января, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло уже 1 138 764.

Болезнь унесла жизни еще 162 украинца (в общем 20 376), при этом еще 10 192 пациента ее побороли (всего 837 063).

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