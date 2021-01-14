Лікар розповіла, коли епідемія коронавірусу піде в Україні на спад

Зокрема, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко, розповіла в інтерв'ю для українських ЗМІ, що до літа епідемія повинна вщухнути, передає Обозреватель.



За її прогнозами, зниження захворюваності коронавірусом відбудеться раніше квітня цього року.

"Восени, сподіваюся, це вже буде звичайний респіраторний вірус, який частіше вражає дітей. Якщо вони "познайомляться" з вірусом в дитинстві, то у них виробиться імунітет", – зазначила вірусолог.

Вона пояснила, що при наступній зустрічі з вірусом може боліти горло, виникнути нежить, кашель, "але ніхто не помре". Лікар також додала, що відомо шість коронавірусів, які нічим особливо не відрізняються від тих, що викликають звичайні ГРВІ.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу на коронавірус захворіло ще 7925 осіб, і 2229 було госпіталізовано з таким діагнозом. На ранок четверга, 14 січня, загальна кількість підтверджених випадків зараження сягнула вже 1 138 764.

Хвороба забрала життя ще 162 українців (загалом 20 376), водночас 10 192 пацієнти її побороли (всього 837 063).

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