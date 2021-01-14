Врач рассказала, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад

В частности, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко, рассказала в интервью для украинских СМИ, что к лету эпидемия должна утихнуть, передает Обозреватель.



По ее прогнозам, снижение заболеваемости коронавирусом произойдет раньше апреля этого года.

"Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они "познакомятся" с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет", – отметила вирусолог.

Она пояснила, что при следующей встрече с вирусом может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, "но никто не умрет". Врач также добавила, что известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 7925 человек и 2229 были госпитализированы с таким диагнозом. На утро четверга, 14 января, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло уже 1 138 764.

Болезнь унесла жизни еще 162 украинца (в общем 20 376), при этом еще 10 192 пациента ее побороли (всего 837 063).

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