Смертельна аварія сталася в Кіровоградській області на слизькій зимовій дорозі

На Миколаївській трасі в Кіровоградській області легковик закрутило, як дзигу, та настільки сильно, що автомобіль на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в мікроавтобус, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Удар був такої сили, що обидві машини злетіли в кювет.

40-річний пасажир легковика загинув на місці — потужний удар припав на місце, де він сидів.

Зараз слідчі визначають, чому водій не зміг впоратися з керуванням: серед версій — погано почищена дорога і стара гума на колесах легковика.

«Він на зустрічній їхав і його розвернуло, він виїхав на зустрічну смугу і зіткнулися. Погода, погодні умови...» ,- розповідає водій мікроавтобуса Олександр.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.