Cмертельна авария произошла в Кировоградской области на скользкой зимней дороге

На Николаевской трассе в Кировоградской области легковушку закрутило, как юлу, да так сильно, что она на полной скорости выехала на встречную и врезалась в микроавтобус, говорится в сюжете ТСН.

Удар был такой силы, что обе машины взлетели в кювет.

40-летний пассажир легковушки погиб на месте — мощный удар пришелся на место, где он сидел.

Сейчас следователи определяют, почему водитель не смог справиться с управлением: среди версий — плохо почищена дорога и старая резина на колесах легковушки.

«Он на встречной ехал и его развернуло, он выехал на встречную полосу и столкнулись. Погода, погодные условия...», — рассказывает водитель микроавтобуса Александр.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.