В Італії знайшли мертвою українку родом з Чернівців, яку шукали кілька днів
Зокрема, в Італії в місті Лоді Веккьо знайшли мертвою 52-річну українку, яка зникла за два дні до цього. Жінка родом з Чернівців і жила в Італії.
Про це повідомляти видання Fanpage.it.
Валентина Король, яка жила з чоловіком, зникла з дому в ніч з суботи на неділю 9-10 січня. Того ж дня рідні зниклої забили на сполох і почали її пошуки. У місцевій групі в соцмережі розповіли про зникнення українки і звернулися до небайдужих допомогти з пошуками, її шукали всім містом.
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Вже 11 січня біля каналу Бальзаріна біля будинку, в якому жила українка, знайшли тіло жінки — воно лежало в канаві. Впізнання підтвердило - воно належить Валентині Король. Причини смерті Валентини не уточнюються. Наразі у поліції встановлюють причини смерті.
Також раніше повідомлялося, що в Польщі виявили тіло 34-річної українки. Трагедія сталася в місті Соколув-Підлянський. Друзі жінки підняли тривогу, так як вона протягом декількох днів не виходила на зв'язок. Близькі знали, що в родині Людмили не все гладко і відразу подзвонили в поліцію.
Її чоловік, 30-річний Лукаш, зізнався, що скоїв вбивство і задушив свою дружину під час сварки.
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