В Италии нашли мертвой украинку родом из Черновцов, которую искали несколько дней
В частности, в Италии в городе Лоди Веккьо нашли мертвой 52-летнюю украинку, которая пропала за два дня до этого. Женщина родом из Черновцов и жила в Италии.
Об этом сообщает издание Fanpage.it.
Валентина Король, которая жила с мужем, пропала из дома в ночь с субботы на воскресенье 9-10 января. В тот же день родные пропавшей забили тревогу и начали ее поиски. В местной группе в соцсети рассказали об исчезновении украинки и обратились к неравнодушным помочь с поисками, ее искали всем городом.
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Уже 11 января у канала Бальзарина возле дома, в котором жила украинка, нашли тело женщины — оно лежало в канаве. Опознание подтвердило — оно принадлежит Валентине Король. Причины смерти Валентины не уточняются. Сейчас в полиции устанавливают причины смерти.
Также ранее сообщалось, что в Польше обнаружили тело 34-летней украинки. Трагедия произошла в городе Соколув-Пидлянский. Друзья женщины подняли тревогу, так как она в течение нескольких дней не выходила на связь. Близкие знали, что в семье Людмилы не все гладко и сразу позвонили в полицию.
Ее супруг, 30-летний Лукаш, признался, что совершил убийство и задушил свою супругу во время ссоры.
Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.
Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев: что ждет заробитчан.
Также Politeka сообщала, что дом с украинцами в Польше превратили в пепел: "подожгли", кадры и подробности атаки.