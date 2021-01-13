В Италии нашли мертвой украинку родом из Черновцов, которую искали несколько дней

В частности, в Италии в городе Лоди Веккьо нашли мертвой 52-летнюю украинку, которая пропала за два дня до этого. Женщина родом из Черновцов и жила в Италии.

Об этом сообщает издание Fanpage.it.

Валентина Король, которая жила с мужем, пропала из дома в ночь с субботы на воскресенье 9-10 января. В тот же день родные пропавшей забили тревогу и начали ее поиски. В местной группе в соцсети рассказали об исчезновении украинки и обратились к неравнодушным помочь с поисками, ее искали всем городом.

Уже 11 января у канала Бальзарина возле дома, в котором жила украинка, нашли тело женщины — оно лежало в канаве. Опознание подтвердило — оно принадлежит Валентине Король. Причины смерти Валентины не уточняются. Сейчас в полиции устанавливают причины смерти.

Также ранее сообщалось, что в Польше обнаружили тело 34-летней украинки. Трагедия произошла в городе Соколув-Пидлянский. Друзья женщины подняли тревогу, так как она в течение нескольких дней не выходила на связь. Близкие знали, что в семье Людмилы не все гладко и сразу позвонили в полицию.

Ее супруг, 30-летний Лукаш, признался, что совершил убийство и задушил свою супругу во время ссоры.

Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.

Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев: что ждет заробитчан.

Также Politeka сообщала, что дом с украинцами в Польше превратили в пепел: "подожгли", кадры и подробности атаки.