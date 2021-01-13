У Полтаві провели рятувальну операцію на льоду

Як передає Politeka.net, про інцидент розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, небайдужий українець побачив тварину в біді, і повідомив про це рятувальника.
"Кілька днів тому, рятувальники державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували пса, який провалився під лід на річці Ворскла в Полтаві. Як розповів очевидець, бідна тварина з останніх сил боролася за своє життя. І все могло закінчитися трагічно, якби не рятувальники", - розповів блогер.

Які на човні підпливли до собаки, витягли її з крижаної води і доставили на берег, потім постраждалу тварину передали рятувальній станції, щоб пес зігрівся і відновив сили.

"І це дійсно показовий випадок. Адже заради одного собаки, цілий загін провів справжню спецоперацію, яка коштувала і часу і грошей", - підсумував блогер.

Українці в мережі також захопилися вчинком рятувальників.

"Це не слід бувши надзвичайний історія, а звичайний історія зі звичайного український. Це слід бувши норма", "Такі люди дарують нам надію і повертають віру в людяність", "є ще на світі добрі люди!. Спасибі вам", " і знову Життя прекрасне! Коли з ранку дізнаюся про людей із золотими серцями! Спасибі, що ви є!",- писали в коментарях під постом.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

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