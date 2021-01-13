У Полтаві провели рятувальну операцію на льоду



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За його словами, небайдужий українець побачив тварину в біді, і повідомив про це рятувальника. Як передає Politeka.net , про інцидент розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.За його словами, небайдужий українець побачив тварину в біді, і повідомив про це рятувальника.

"Кілька днів тому, рятувальники державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували пса, який провалився під лід на річці Ворскла в Полтаві. Як розповів очевидець, бідна тварина з останніх сил боролася за своє життя. І все могло закінчитися трагічно, якби не рятувальники", - розповів блогер.





Які на човні підпливли до собаки, витягли її з крижаної води і доставили на берег, потім постраждалу тварину передали рятувальній станції, щоб пес зігрівся і відновив сили.



"І це дійсно показовий випадок. Адже заради одного собаки, цілий загін провів справжню спецоперацію, яка коштувала і часу і грошей", - підсумував блогер.