Як передає Politeka.net, про інцидент розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, небайдужий українець побачив тварину в біді, і повідомив про це рятувальника.
"І це дійсно показовий випадок. Адже заради одного собаки, цілий загін провів справжню спецоперацію, яка коштувала і часу і грошей", - підсумував блогер.
Українці в мережі також захопилися вчинком рятувальників.
"Це не слід бувши надзвичайний історія, а звичайний історія зі звичайного український. Це слід бувши норма", "Такі люди дарують нам надію і повертають віру в людяність", "є ще на світі добрі люди!. Спасибі вам", " і знову Життя прекрасне! Коли з ранку дізнаюся про людей із золотими серцями! Спасибі, що ви є!",- писали в коментарях під постом.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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