В Полтаве провели спасательную операцию на льду

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

По его словам, неравнодушный украинец увидел животное в беде, и сообщил об этом спасателя.
"Несколько дней назад, спасатели государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли пса, который провалился под лед на реке Ворскла в Полтаве. Как рассказал очевидец, бедное животное из последних сил боролось за свою жизнь. И всё могло закончиться трагически, если бы не спасатели", - рассказал блогер.

Которые на лодке подплыли к собаке, вытащили её из ледяной воды и доставили на берег, затем пострадавшее животное передали спасательной станции, чтобы пес согрелся и восстановил силы.

"И это действительно показательный случай. Ведь ради одной собаки, целый отряд провел настоящую спецоперацию, которая стоила и времени и денег", - подытожил блогер.

Украинцы в сети также восхитились поступком спасателей.

"Это не должно быть чрезвычайной историей, а обычной историей из обычного украинский. Это должно быть нормой", "Такие люди дарят нам надежду и возвращают веру в человечность", "Есть еще на свете добрые люди!. Спасибо вам", "И снова жизнь прекрасна! Когда с утра узнаю о людях с золотыми сердцами! Спасибо, что Вы есть!", - писали в комментариях под постом.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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