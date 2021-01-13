Как передает Politeka.net, об инциденте рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
По его словам, неравнодушный украинец увидел животное в беде, и сообщил об этом спасателя.
"И это действительно показательный случай. Ведь ради одной собаки, целый отряд провел настоящую спецоперацию, которая стоила и времени и денег", - подытожил блогер.
Украинцы в сети также восхитились поступком спасателей.
"Это не должно быть чрезвычайной историей, а обычной историей из обычного украинский. Это должно быть нормой", "Такие люди дарят нам надежду и возвращают веру в человечность", "Есть еще на свете добрые люди!. Спасибо вам", "И снова жизнь прекрасна! Когда с утра узнаю о людях с золотыми сердцами! Спасибо, что Вы есть!", - писали в комментариях под постом.
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