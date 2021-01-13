В Полтаве провели спасательную операцию на льду



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По его словам, неравнодушный украинец увидел животное в беде, и сообщил об этом спасателя. Как передает Politeka.net , об инциденте рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.По его словам, неравнодушный украинец увидел животное в беде, и сообщил об этом спасателя.

"Несколько дней назад, спасатели государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли пса, который провалился под лед на реке Ворскла в Полтаве. Как рассказал очевидец, бедное животное из последних сил боролось за свою жизнь. И всё могло закончиться трагически, если бы не спасатели", - рассказал блогер.





Которые на лодке подплыли к собаке, вытащили её из ледяной воды и доставили на берег, затем пострадавшее животное передали спасательной станции, чтобы пес согрелся и восстановил силы.



"И это действительно показательный случай. Ведь ради одной собаки, целый отряд провел настоящую спецоперацию, которая стоила и времени и денег", - подытожил блогер.