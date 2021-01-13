До них не доходить що вони розносять вірус

На Прикарпатті селяни зацькували лікаря через носіння маски

Зокрема, 30-річна лікар Вікторія Махнич живе в селі Верховина, при цьому працює ще в декількох населених пунктах.

Там не всі схвалюють носіння маски, а деякі відкрито її засуджують, йдеться в сюжеті програми "Вікна".

Жінка з початку пандемії виїжджає на всі виклики від своїх підопічних, в тому числі при підозрі на коронавірус. Як і прийнято, пацієнтів оглядає в масці і рукавичках.

Лікар зізнається, що одягає їх перед входом в будинок хворого, не на вулиці. І все через ставлення селян до засобів індивідуального захисту.

"Одного разу їхали брати у людини мазок на ПЛР-тест, були повністю одягнені в захисні костюми, то сусіди нас мало не побили", – зазначила Вікторія.

Вона додала, що є єдиною, хто ходить в масці до церкви. Примітно, що навіть під час інтерв'ю телеканалу одна з місцевих мешканок втрутилася в розмову і закликала медика зняти маску.

Українці в коментарях здивувалися такому ставленню сучасних людей до небезпечного коронавірусу і карантинних обмежень: "21 століття, а люди немов з пальми злізли, дикуни","до гуцулів не доходить що вони розносять вірус і ставлять на карту чиєсь життя".

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