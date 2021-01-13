До них не доходит что они разносят вирус

На Прикарпатье сельчане затравили врача из-за ношения маски

В частности, 30-летняя врач Виктория Махнич живет в селе Верховина, при этом работает еще в нескольких населенных пунктах.

Там не все одобряют ношение маски, а некоторые открыто ее осуждают, говорится в сюжете программы "Окна".

Женщина с начала пандемии выезжает на все вызовы от своих подопечных, в том числе при подозрении на коронавирус. Как и принято, пациентов осматривает в маске и перчатках.

Врач признается, что одевает их перед входом в дом больного, не на улице. И все из-за отношения сельчан к средствам индивидуальной защиты.

"Однажды ехали брать у человека мазок на ПЦР-тест, были полностью одеты в защитные костюмы, то соседи нас чуть ли не избили", – отметила Виктория.

Она добавила, что является единственной, кто ходит в маске в церковь. Примечательно, что даже во время интервью телеканалу одна из местных жительниц вмешалась в разговор и призвала медика снять маску.

Украинцы в комментариях удивились такому отношению современных людей к опасному коронавирусу и карантинным ограничениям: "21 век, а люди словно с пальмы слезли, дикари", "до гуцулов не доходит что они разносят вирус и ставят на карту чью-то жизнь".

Напомним, врач-хирург из Ужгорода Александр Данилюк спасал жизнь на востоке Украины.

Как сообщала Politeka, на Закарпатье от легочной болезни умер молодой блогер-комик.

Также Politeka писала, что в Межгорском районе Закарпатья замерзло самое большое озеро Украинских Карпат – Синевир.