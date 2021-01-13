Українка, будучи успішною моделлю, пішла до лав ЗСУ

Історію капітана медичної служби Олени Миколайчук розповіли на "Армія"



У минулому Олена була успішною моделлю і навіть була фіналісткою конкурсу" Міс Вінниця", але вирішила пов'язати життя з військовою медициною і стала офіцером Збройних Сил України.

Також вона ставала фіналісткою вже воєнний конкурс краса: у 2011- м - віцеміс конкурс «Міс десант», а напередодні Новий роки - віцеміс конкурс поміж жінка-воєнний медик «Берегиня в погон - 2020».

За тендітними плечима цієї красивої молодої жінки чотири вищі освіти, участь в операції Об'єднаних сил і майже 20 років служби в українській армії.

Військовим медиком вона вирішила стати, коли була ще підлітком. Ще зі шкільних років Олена почала свій шлях у військовій медицині.



Також Українка протягом чотири місяць виконувавши службовий-бойові завдання в зона проведення ООС і бувши начальник медпункт відокремлений зенітний ракетний дивізіон.





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