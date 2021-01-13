Украинка, будучи успешной моделью, пошла в ряды ВСУ

Историю капитана медицинской службы Елены Миколайчук рассказали на "АрмияИнформ"



В прошлом Елена была успешной моделью и даже была финалисткой конкурса "Мисс Винница", но решила связать жизнь с военной медициной и стала офицером Вооруженных Сил Украины.

Также она становилась финалисткой уже военных конкурсов красоты: в 2011-м - вицемис конкурса «Мисс десант», а накануне Нового года - вицемис конкурса среди женщин-военных медиков «Берегиня в погонах - 2020».

За хрупкими плечами этой красивой молодой женщины четыре высших образования, участие в операции Объединенных сил и почти 20 лет службы в украинской армии.

Военным медиком она решила стать, когда была еще подростком. Еще со школьных годов Елена начала свой путь в военной медицине.



Также украинка на протяжении четырех месяцев выполняла служебно-боевые задачи в зоне проведения ООС и была начальником медпункта отдельного зенитного ракетного дивизиона.





Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.