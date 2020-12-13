56-річна мешканка Білгород-Дністровського району отримала тюремний термін за побиття чиновниці
Як передає видання Топор, жінка не оплачувала оренду за використання землі, яка перебувала у комунальній власності сільської ради.
Вона була запрошена на виїзне засідання, де в ході обстеження території правопорушниця посварилася з чиновниками, вчинивши перешкоду їх роботі і застосувавши фізичне насильство до голови комісії. Це сталося кілька років тому. І тільки тепер суд виніс своє рішення.
Зазначимо, що 56-річна жінка заперечувала свою провину, але уникнути відповідальності їй не вдалося.
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Суд виніс покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з двома роками випробувального терміну.
Також жінка зобов'язана відшкодувати потерпілій чиновниці матеріальну та моральну шкоду на загальну суму понад 5000 гривень.
Нагадаємо, в одній зі шкіл Одеси вчителі та батьки влаштували цькування мамі і її дітям, яка відмовилася здавати на потреби класу.
Так, жінка розповіла, що в школі №120 вона відмовилася платити гроші за натяжна стеля в кабінеті вчителя. Після цього їй почали надходити погрози фізичною розправою від інших батьків.
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