56-летняя жительница Белгород-Днестровского района получила тюремный срок за избиение чиновницы
Как передает издание Топор, женщина не оплачивала аренду за использование земли, которая находилась в коммунальной собственности сельского совета.
Она была приглашена на выездное заседание, где в ходе обследования территории правонарушительница поссорилась с чиновниками, учинив препятствие их работе и применив физическое насилие к председателю комиссии. Это произошло несколько лет тому назад. И только теперь суд вынес свое решение.
Отметим, что 56-летняя женщина отрицала свою вину, но избежать ответственности ей не удалось.
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Суд вынес наказание в виде четырех лет лишения свободы с двумя годами испытательного срока.
Также женщина обязана возместить потерпевшей чиновнице материальный и моральный ущерб на общую сумму более 5000 гривен.
Напомним, в одной из школ Одессы учителя и родители устроили травлю маме и ее детям, которая отказалась сдавать на нужды класса.
Так, женщина рассказала, что в школе №120 она отказалась платить деньги за натяжной потолок в кабинете учителя. После этого ей начали поступать угрозы физической расправой от других родителей.
Ранее в Одесской области мужчина поднял скандал на почте, а затем сел в грузовик и хотел задавить полицейских.
На днях в почтовом отделении города Белгород-Днестровского мужчина отказался платить за присланную посылку и устроил скандал.
Сотрудники почты вызвали стражей порядка и после этого началось. Мужчина начал вести себя еще агрессивнее, «бросался» на правоохранителей, обзывался, а затем попытался скрыться с места происшествия.
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