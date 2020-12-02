Група невідомих ходять по домівках у Дніпрі і просять відкрити двері під дивними приводами
Як передає Politeka.net, про це повідомила мешканка району Юлія Соловйова у Facebook.
За її словами, молоді люди ходять групою на житловому масиві "Лівобережний-3".
"Одним кажуть, що пропонують двері/вікна, іншим - що проводять оповіщення мешканців (про що саме, "оповіщувачі" не зізнаються), і просять відкрити двері на пару хвилин. Будьте пильні, не відкривайте двері кому попало. Попереджений-озброєний", - йдеться в повідомленні.
Також дівчина прикріпила знімки можливих шахраїв:
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У коментарях під даним постом Дніпряни відзначили, що такі випадки в місті не рідкість.
"О! На Міхновського 11 і 13 вчора теж бродили "оповісники". І зараз крутяться поруч", "Продають вікна чотирьох... А це точно продаж вікон? Більше схоже на практику учасників релігійної секти (навчання старійшинами новеньких проповідників)"," сьогодні на вільному були", " до нас вчора дзвонили, але ми не відкрили. А що вони пропонують?",- писали в городяни в мережі.
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