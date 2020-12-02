Группа неизвестных ходят по домам в Днепре и просят открыть двери под странными предлогами

Как передает Politeka.net, об этом сообщила жительница района Юлия Соловьева в Facebook.

По ее словам, молодые люди ходят группой на жилом массиве "Левобережный-3".

"Одним говорят, что предлагают двери/окна, другим - что проводят оповещение жильцов (о чём именно, "оповещатели" не признаются), и просят открыть двери на пару минут. Будьте бдительны, не открывайте двери кому попало. Предупреждён - вооружён", - говорится в сообщении.

Также девушка прикрепила снимки предполагаемых мошенников:

В комментариях под данным постом днепряне отметили, что такие случаи в городе не редкость.

"О! По Михновского 11 и 13 вчера тоже бродили "оповестители". И сейчас крутятся рядом", "Продают окна в количестве 4 человек... А это точно продажа окон? Больше похоже на практику участников религиозной секты(обучение старейшинами новеньких проповедников)", "Сегодня на Вольном были", "К нам вчера звонили, но мы не открыли. А что они предлагают?", - писали в горожане в сети.

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