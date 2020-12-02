У Кривому Розі загиблому воїну АТО нікому поставити пам'ятник





Як передає Politeka.net , кадри з місця поховання воїна показала журналістка Наталія Шишка на своїй сторінці в Facebook.

"Так виглядає могила загиблого в АТО Павла Чумака на кладовищі Краматорівка (Тернівський р-н.Кривий Ріг). Загинув 30.08.2019 року", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на той час, коли його ховали, з рідних у нього була тільки 92-річна бабуся, яку оформили в Будинок милосердя.

"Чи Жива вона зараз, невідомо, інших родичів немає. Підсипає могилу, рве бур'ян і розгортає собачі сліди мати похованого поруч учасника АТО Ірина Мещерякова, яка каже, що вже не знає, куди звертатися по встановленню надгробного пам'ятника", - повідомила журналістка.

Користувачі мережі обурилися таким ставлення влади до пам'яті загиблого воїна.

"Ну звичайно, крім старенької бабусі і хлопця нікого не було. Навіщо пам'ятник ставити, похвалу отримати і пропіаритися не вийде", "Прости воїн, прости. Керівництво , депутати різних рівнів, скажіть у вас совість? Діти ??? Онуки? Батьки ?"Ви принизили воїна захисника, а я принижую вас, не можна глумитися над мертвими впорядкувати могилу воїна", "ганьба місцевій владі", - писали в коментарях під постом.