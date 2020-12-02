В Кривом Роге погибшему воину АТО некому поставить памятник





Как передает Politeka.net , кадры с места захоронение воина показала журналистка Наталия Шишка на своей страничке в Facebook.

"Так выглядит могила погибшего в АТО Павла Чумака на кладбище Краматоровка (Терновский р-н. Кривой Рог). Погиб 30.08.2019 года", - говорится в сообщении.

Известно, что на то время, когда его хоронили, из родных у него была только 92-летняя бабушка, которую оформили в дом милосердия.

"Жива ли она сейчас, неизвестно, других родственников нет. Подсыпает могилу, рвет сорняк и разворачивает собачьи следы иметь погребенного рядом участника АТО Ирина Мещерякова, которая говорит, что уже не знает, куда обращаться по установлению надгробного памятника", - сообщила журналистка.

Пользователи сети возмутились таким отношение властей к памяти погибшего воина.

"Ну конечно, кроме старенькой бабули и хлопца никого не было. Зачем памятник ставить, похвалу получить и пропиариться не получится", "Прости воин, прости. Руководство, депутаты разных уровней, скажите у вас совесть? Дети ??? Внуки? Родители ?" Вы унизили воина защитника, а я унижаю вас, нельзя глумиться над мертвыми упорядочить могилу воина", "Позор местным властям", - писали в комментариях под постом.