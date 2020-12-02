В Кривом Роге погибшему воину АТО некому поставить памятник
Как передает Politeka.net, кадры с места захоронение воина показала журналистка Наталия Шишка на своей страничке в Facebook.
"Так выглядит могила погибшего в АТО Павла Чумака на кладбище Краматоровка (Терновский р-н. Кривой Рог). Погиб 30.08.2019 года", - говорится в сообщении.
Известно, что на то время, когда его хоронили, из родных у него была только 92-летняя бабушка, которую оформили в дом милосердия.
"Жива ли она сейчас, неизвестно, других родственников нет. Подсыпает могилу, рвет сорняк и разворачивает собачьи следы иметь погребенного рядом участника АТО Ирина Мещерякова, которая говорит, что уже не знает, куда обращаться по установлению надгробного памятника", - сообщила журналистка.
Пользователи сети возмутились таким отношение властей к памяти погибшего воина.
"Ну конечно, кроме старенькой бабули и хлопца никого не было. Зачем памятник ставить, похвалу получить и пропиариться не получится", "Прости воин, прости. Руководство, депутаты разных уровней, скажите у вас совесть? Дети ??? Внуки? Родители ?" Вы унизили воина защитника, а я унижаю вас, нельзя глумиться над мертвыми упорядочить могилу воина", "Позор местным властям", - писали в комментариях под постом.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
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Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
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