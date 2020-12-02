У Дніпрі спіймали браконьєрів, які промишляли виловом риби за допомогою заборонених засобів
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Дніпропетровській області.
Інспекторам роти з обслуговування водних об'єктів вдалося затримати чоловіків, які незаконно виловлювали рибу за допомогою електровудочки.
Сталося все недалеко від острова Погорілий, що на річці Дніпро.
У них в човні виявили свіжовиловлену рибу: щуки, карасі, плотва і окуні, а також електролов, два акумулятори і сітка.
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Фахівців припускають, що мармурових раків, швидше за все, випустили в дику природу з акваріума і оскільки цей вид може розмножуватися без спарювання, а потомство у Раків з'являється щомісяця, то і чисельність навіть після надмірних уловів, не зменшувалася.
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