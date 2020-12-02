На місце події правоохоронці викликали співробітника екологічної інспекції. За його підрахунками вилов склав майже 4000 гривень.

Раніше ми повідомляли, що біля Харкова, в селищі Есхар місцеві жителі голими руками виловлювали у водоканалі здоровенних раків-мутантів.

Фахівців припускають, що мармурових раків, швидше за все, випустили в дику природу з акваріума і оскільки цей вид може розмножуватися без спарювання, а потомство у Раків з'являється щомісяця, то і чисельність навіть після надмірних уловів, не зменшувалася.

Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.

Раніше Pоliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "трупний запах на кілометри...".