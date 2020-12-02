В Днепре поймали браконьеров, которые промышляли выловом рыбы при помощи запрещенных средств
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.
Инспекторам роты по обслуживанию водных объектов удалось задержать мужчин, которые незаконно вылавливали рыбу с помощью электроудочки.
Произошло все недалеко от острова Погорелый, что на реке Днепр.
У них в лодке обнаружили свежевыловленную рыбу: щуки, караси, плотва и окуни, а также электролов, два аккумулятора и сетка.
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