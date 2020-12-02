У Кривому Розі дитина отруїлася щурячою отрутою
Про це повідомляє "Перший міський"з посиланням на прес-службу Криворізького відділу поліції.
Батьки однорічного малюка відразу викликали медиків. По прибуттю на місце, лікарі прийняли рішення госпіталізувати дитину і відразу ж відправили його в реанімацію.
Відомо, що отруту для гризунів ховали за картиною. Як дитині вдалося дістатися до нього-поки невідомо.
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Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі госпіталізували дитину з травмою вуха прямо з уроку праці.
Як з'ясувалося, в його вусі застряг гачок для в'язання.
Команда лікарів швидко провела всі необхідні маніпуляції і призначила лікування. На даний момент стан хлопчика в нормі.
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