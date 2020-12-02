В Кривом Роге ребенок отравился крысиным ядом
Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.
Родители годовалого малыша сразу вызвали медиков. По прибытию на место, врачи приняли решение госпитализировать ребенка и сразу же отправили его в реанимацию.
Известно, что отраву для грызунов прятали за картиной. Как ребенку удалось добраться до него - пока неизвестно.
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