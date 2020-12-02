В Кривом Роге ребенок отравился крысиным ядом

Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

Родители годовалого малыша сразу вызвали медиков. По прибытию на место, врачи приняли решение госпитализировать ребенка и сразу же отправили его в реанимацию.

Известно, что отраву для грызунов прятали за картиной. Как ребенку удалось добраться до него - пока неизвестно.

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Как выяснилось, в его ухе застрял крючок для вязания.

Команда врачей быстро провела все необходимые манипуляции и назначила лечение. На данный момент состояние мальчика в норме.

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Ребенок получила перелом, а неправильно установленный гипс привел к плохим последствиям - девочке грозила ампутация пальцев.

По словам ее мамы, врачи делают все возможное, чтобы спасти ножку Маргарите.

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