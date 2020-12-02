У Дніпрі сімейна пара підмінила товар у взуттєвому магазині
Подія сталася у взуттєвому магазині, розташованому на вулиці Харківській, 5.
Чоловік і жінка міряли взуття, вибрані варіанти їх здалися придатними, але купувати вони їх не збиралися.
Замість нових пар чобіт вони поклали в коробки свої старі і покинули магазин.
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За даними правоохоронців, хлопчик прямував в магазин коли до нього підбіг чоловік і вирвав з рук сумку в якій знаходилися гроші і мобільний телефон.
Після дзвінка мами потерпілого, поліцейським за 30 хвилин вдалося знайти злочинця. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. Зараз вирішується питання про міру перетину для 22-річного чоловіка.
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