У Дніпрі сімейна пара підмінила товар у взуттєвому магазині

Кадри з камер спостереження в магазині опублікував "Дніпро оперативний".

Подія сталася у взуттєвому магазині, розташованому на вулиці Харківській, 5.

Чоловік і жінка міряли взуття, вибрані варіанти їх здалися придатними, але купувати вони їх не збиралися.

Замість нових пар чобіт вони поклали в коробки свої старі і покинули магазин.

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За даними правоохоронців, хлопчик прямував в магазин коли до нього підбіг чоловік і вирвав з рук сумку в якій знаходилися гроші і мобільний телефон.

Після дзвінка мами потерпілого, поліцейським за 30 хвилин вдалося знайти злочинця. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. Зараз вирішується питання про міру перетину для 22-річного чоловіка.

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