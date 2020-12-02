В Днепре семейная пара подменила товар в обувном магазине
Происшествие произошло в обувном магазине, расположенном на улице Харьковской, 5.
Мужчина и женщина мерили обувь, выбранные варианты их показались подходящими, но покупать они их не собирались.
Вместо новых пар сапог они положили в коробки свои старые и покинули магазин.
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Ранее мы сообщали, что сред бела дня в городе Каменское мужчина ограбил 11-летнего ребенка
По данным правоохранителей, мальчик направлялся в магазин когда к нему подбежал мужчина и вырвал из рук сумку в которой находились деньги и мобильный телефон.
После звонка мамы пострадавшего, полицейским за 30 минут удалось найти преступника. Им оказался ранее судимый местный житель. Сейчас решается вопрос о мере пересечения для 22-летнего мужчины.
Напомним, в Днепре ребенок устроил пожар в доме, кадры: "выпившая бабушка отдыхала в другой комнате".
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