В Днепре семейная пара подменила товар в обувном магазине

Кадры с камер наблюдения в магазине опубликовал " Днепр оперативный ".

Происшествие произошло в обувном магазине, расположенном на улице Харьковской, 5.

Мужчина и женщина мерили обувь, выбранные варианты их показались подходящими, но покупать они их не собирались.

Вместо новых пар сапог они положили в коробки свои старые и покинули магазин.





Ранее мы сообщали, что сред бела дня в городе Каменское мужчина ограбил 11-летнего ребенка

По данным правоохранителей, мальчик направлялся в магазин когда к нему подбежал мужчина и вырвал из рук сумку в которой находились деньги и мобильный телефон.



После звонка мамы пострадавшего, полицейским за 30 минут удалось найти преступника. Им оказался ранее судимый местный житель. Сейчас решается вопрос о мере пересечения для 22-летнего мужчины.

Напомним, в Днепре ребенок устроил пожар в доме, кадры: "выпившая бабушка отдыхала в другой комнате".

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