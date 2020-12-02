Шахраї в Дніпрі придумали новий спосіб обману громадян

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті МВС України.

За даними правоохоронців, "заповзятливі" жителі Дніпра розміщували оголошення про продаж медичних масок і антисептиків в Інтернеті, брали передоплату за товар і блокували покупців.

Зловмисники неодноразово змінювали назви своїх акаунтів.

Шахраї встигли обдурити понад дві сотні громадян з різних регіонів України на суму 300 тисяч гривень.

Громадянам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 СТ. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.





Раніше ми повідомляли, що в розпал епідемії шахраї придумують все нові схеми для обману громадян.

Так, однією з найбільш підлих є "онлайн-компенсація від держави".

Шахраї обіцяють оплатити медпослуги або комуналки і просять перевести оплату за комісію наперед, але після вдалої транзакції раптово зникають.

Також, щоб обдурити довірливих громадян, придумали масу "оберегів" від вірусу, які масово продаються в мережі.





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