Шахраї в Дніпрі придумали новий спосіб обману громадян
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті МВС України.
За даними правоохоронців, "заповзятливі" жителі Дніпра розміщували оголошення про продаж медичних масок і антисептиків в Інтернеті, брали передоплату за товар і блокували покупців.
Зловмисники неодноразово змінювали назви своїх акаунтів.
Шахраї встигли обдурити понад дві сотні громадян з різних регіонів України на суму 300 тисяч гривень.
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Громадянам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 СТ. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.
Раніше ми повідомляли, що в розпал епідемії шахраї придумують все нові схеми для обману громадян.
Так, однією з найбільш підлих є "онлайн-компенсація від держави".
Шахраї обіцяють оплатити медпослуги або комуналки і просять перевести оплату за комісію наперед, але після вдалої транзакції раптово зникають.
Також, щоб обдурити довірливих громадян, придумали масу "оберегів" від вірусу, які масово продаються в мережі.
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