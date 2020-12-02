Мошенники в Днепре придумали новый способ обмана граждан

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте МВД Украины.

По данным правоохранителей, "предприимчивые" жители Днепра размещали объявления о продаже медицинских масок и антисептиков в интернете, брали предоплату за товар и блокировали покупателей.

Злоумышленники неоднократно меняли названия своих аккаунтов.

Мошенники успели обмануть более двух сотен граждан из разных регионов Украины на сумму 300 тысяч гривен.

Гражданам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.





Ранее мы сообщали, что в разгар эпидемии мошенники придумуют все новые схемы для обмана граждан.

Так, одной из самых подлых является "онлайн-компенсация от государства".

Мошенники обещают оплатить медуслуги или коммуналки и просят перевести оплату за комиссию наперед, но после удачной транзакции внезапно исчезают.

Также, чтобы обмануть доверчивых граждан, придумали массу "оберегов" от вируса, которые массово продаются в сети.







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