Мошенники в Днепре придумали новый способ обмана граждан
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте МВД Украины.
По данным правоохранителей, "предприимчивые" жители Днепра размещали объявления о продаже медицинских масок и антисептиков в интернете, брали предоплату за товар и блокировали покупателей.
Злоумышленники неоднократно меняли названия своих аккаунтов.
Мошенники успели обмануть более двух сотен граждан из разных регионов Украины на сумму 300 тысяч гривен.
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Гражданам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, что в разгар эпидемии мошенники придумуют все новые схемы для обмана граждан.
Так, одной из самых подлых является "онлайн-компенсация от государства".
Мошенники обещают оплатить медуслуги или коммуналки и просят перевести оплату за комиссию наперед, но после удачной транзакции внезапно исчезают.
Также, чтобы обмануть доверчивых граждан, придумали массу "оберегов" от вируса, которые массово продаются в сети.
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