Неподалік від Дніпра розташоване хвостосховище Придніпровського хімічного заводу



Це місце вже встигли охрестити "місцевим Чорнобилем", оскільки вже десятки років там складують небезпечні відходи.

На Придніпровському хімічному заводі переробляли уранові руди з усіх колишнього Радянського Союзу. І тепер за 20 кілометрів від Дніпра утворилася "зона відчуження".

Журналісти "Інформатора" показали, як виглядає сховище з висоти пташиного польоту.

Всього в цих місцях накопичилося близько 42,33 мільйона тонн небезпечних відходів.

Раніше ми повідомляли, що під Дніпром люди вже місяць живуть поруч з полігоном токсичних відходів.

Жителі Підгородного стверджують, що звалище влаштував один з підприємців містечка.

Людям вдалося здати на аналіз деякі зразки зі звалища і, як виявилося, так було мало не вся таблиця Менделєєва. Концентрація шкідливих речовин у відходах перевищувала в десятки, а то і в сотні разів дозволене.



