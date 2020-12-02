Неподалік від Дніпра розташоване хвостосховище Придніпровського хімічного заводу
Це місце вже встигли охрестити "місцевим Чорнобилем", оскільки вже десятки років там складують небезпечні відходи.
На Придніпровському хімічному заводі переробляли уранові руди з усіх колишнього Радянського Союзу. І тепер за 20 кілометрів від Дніпра утворилася "зона відчуження".
Журналісти "Інформатора" показали, як виглядає сховище з висоти пташиного польоту.
Всього в цих місцях накопичилося близько 42,33 мільйона тонн небезпечних відходів.
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Раніше ми повідомляли, що під Дніпром люди вже місяць живуть поруч з полігоном токсичних відходів.
Жителі Підгородного стверджують, що звалище влаштував один з підприємців містечка.
Людям вдалося здати на аналіз деякі зразки зі звалища і, як виявилося, так було мало не вся таблиця Менделєєва. Концентрація шкідливих речовин у відходах перевищувала в десятки, а то і в сотні разів дозволене.
Місцеві жителі побоюються, що тільки почнуться дощі - реагувати на звалище буде пізно, оскільки шкідливі речовини потраплять в грунт і воду, що поставить під загрозу життя людей.
Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.
Раніше Pliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "трупний запах на кілометри...".
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