Неподалеку от Днепра расположено хвостохранилище Приднепровского химического завода



Это место уже успели окрестить "местным Чернобылем", поскольку уже десятки лет там складируют опасные отходы.

На Приднепровском химическом заводе перерабатывали урановые руды со всех бывшего Советского Союза. И теперь за 20 километров от Днепра образовалась "зона отчуждения".

Журналисты "Информатора" показали, как выглядит хранилище с высоты птичьего полета.

Всего в этих местах скопилось около 42,33 миллиона тонн опасных отходов.

Ранее мы сообщали, что под Днепром люди уже месяц живут рядом с полигоном токсичных отходов.

Жители Подгородного утверждают, что свалку устроил один из предпринимателей городка.

Людям удалось сдать на анализ некоторые образцы со свалки и, как оказалось, так было чуть ли не вся таблица Менделеева. Концентрация вредных веществ в отходах превышала в десятки, а то и в сотни раз позволенное.



