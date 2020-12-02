У Дніпрі підозрілі люди ходять по домівках городян

Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий житель на своїй сторінці в Facebook.



"Лівобережний 3. Ходять по квартирах і наполегливо говорять щоб відкрили двері. Будьте пильні і попередьте дітей, щоб не відкривали двері!",- попередив чоловік.

За його словами, всього шість чоловік ходять і кажуть жителям, що утеплюють балкони і фасади.

"Моїй мамі сказали, що перевірка якась, якщо не відкриє то будуть проблеми, взагалі все невиразно і незрозуміло",-розповів дніпрянин.

Також він прикріпив фото передбачуваних шахраїв:

У коментарях під даним постом Дніпряни підтвердили, що також бачили цих чоловіків.

"Моїй мамі вчора дзвонила дівчина в сльозах, сказала" мама це я твоя дочка мене сильно побили тримають під замком вимагають гроші тільки тоді відпустять", мама від переживання навіть по голосу не зрозуміла що це не я, добре що поруч виявився брат, вихопив телефон і по голосу зрозумів що це аферисти, мамі наказав на чужі номери не відповідати", "А до моєї сусідки-бабульки прив'язалися, мовляв, ми Вам люстру нову повісимо по держцені (слова автора). І це серед білого дня!", "Сьогодні з ранку бачила цю компанію в Булочнику це по установці вікон судячи з їх розмови. Було чоловік 10", - писали в мережі.

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