В Днепре подозрительные люди ходят по домам горожан

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный житель на своей страничке в Facebook.



"Левобережный 3. Ходят по квартирам и настойчиво говорят чтоб открыли двери. Будьте бдительны и предупредите детей чтоб не открывали дверь!", - предупредил мужчина.

По его словам, всего шесть человек ходят и говорят жителям, что утепляют балконы и фасады.

"Моей маме сказали, что проверка какая-то, если не откроет то будут проблемы, вообще всё невнятно и непонятно", - рассказал днепрянин.

Также он прикрепил фото предполагаемых мошенников:

В комментариях под данным постом днепряне подтвердили, что также видели этих мужчин.

"Моей маме вчера звонила девушка в слезах, сказала "мама это я твоя дочь меня сильно избили держут взаперти требуют деньги только тогда отпустят", мама от переживания даже по голосу не поняла что это не я, хорошо что рядом оказался брат, выхватил телефон и по голосу понял что это аферисты, маме приказал на чужие номера не отвечать", "А к моей соседке - бабульке привязались, мол, мы вам люстру новую повесим по госцене(слова автора). И это средь бела дня!", "Сегодня с утра видела эту компанию в Булочнике это по установке окон судя по их разговору. Было человек 10", - писали в сети.

Напомним, банковские карты опустошают новым способом, угроза теперь на кассах магазинов

Как сообщала Politeka, перевод денег в банке обернулся ЧП, кто столкнулся с проблемами.

Также Politeka писала, что украинцам массово возвращают деньги из банков, кому полагаются выплаты