У Дніпрі та області збільшилася кількість жертв від "китайського" вірусу, але зменшився приріст хворих



Як передає Politeka.net, про це свідчать дані на порталі Мінфін.

Згідно зі статистикою, за минулу добу на Дніпропетровщині було підтверджено 870 нових випадків.

Як видно на графіку, за останні 4 дні це найменший показник.

За весь час пандемії в області було зафіксовано 39659 випадків зараження "китайським" вірусом, з них 18 346 було підтверджено в Дніпрі.

Кількість померлих від хвороби невблаганно наближається до позначки в 1000 осіб - станом на сьогодні, 2 грудня, від вірусу в області померло 902 людини.





Не може не радувати і показник за кількістю перемогли хворобу: на сьогодні 19857 жителів області змогли вилікуватися, і з кожним днем цей показник збільшується.

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