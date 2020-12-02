В Днепре и области увеличилось количество жертв от "китайского" вируса, но уменьшился прирост заболевших



Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

Согласно статистике, за прошедшие сутки на днепропетровщине было подтверждено 870 новых случаев.

Как видно на графике, за последние 4 дня это наименьший показатель.

За все время пандемии в области было зафиксировано 39659 случаев заражения "китайским" вирусом, из них 18 346 было подтверждено в Днепре.

Количество умерших от болезни неумолимо приближается к отметке в 1000 человек - по состоянию на сегодня, 2 декабря, от вируса в области скончалось 902 человека.





Не может не радовать и показатель по количеству победивших болезнь: на сегодня 19857 жителей области смогли вылечиться, и с каждым днем этот показатель увеличивается.

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