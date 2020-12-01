У Дніпрі почастішали випадки шахрайства пов'язані з епідемією

Найбільш поширені схеми обману розкрили в "Дніпровській панорамі".

Так, однією з найбільш підлих є "онлайн-компенсація від держави"

Шахраї обіцяють оплатити медпослуги або комуналки і просять перевести оплату за комісію наперед, але після вдалої транзакції раптово зникають.

Також, щоб обдурити довірливих громадян, придумали масу "оберегів" від вірусу, які масово продаються в мережі.

Не гребують нахабні і шахраї і здоров'ям людей, пропонуючи неіснуючі ліки.

Ну а самим нелюдським обманом є гра на почуттях людей.

Шахраї дзвонять зі страшилками по типу " Алло! Ваш син (дочка, онук, зять, мати і т.д.) захворів і задихається". Далі просять перерахувати гроші на його лікування.

А самі нахабні можуть відправляти своїх людей до входів в лікарні, куди не пускають родичів, що б ті передали гроші.

Зазначимо, що станом на ранок, 1 грудня, в місті підтвердили 398 нових випадків зараження.

На даний момент продовжують хворіти 5 628 осіб. Зараз 740 пацієнтів перебувають на стаціонарі, а 4 888 – лікуються амбулаторно.

У важкому стані перебувають шестеро жителів Дніпра, троє на апараті ШВЛ. Летальних випадків за добу 15, всього з початку пандемії-381.

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