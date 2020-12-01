В Днепре участились случаи мошенничества связанные с эпидемией
Наиболее распространенные схемы обмана раскрыли в "Днепровской панораме".
Так, одной из самых подлых является "онлайн-компенсация от государства"
Мошенники обещают оплатить медуслуги или коммуналки и просят перевести оплату за комиссию наперед, но после удачной транзакции внезапно исчезают.
Также, чтобы обмануть доверчивых граждан, придумали массу "оберегов" от вируса, которые массово продаются в сети.
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Не брезгуют наглые и мошенники и здоровьем людей, предлагая несуществующие лекарства.
Ну а самым бесчеловечным обманом является игра на чувствах людей.
Мошенники звонят со страшилками по типу “Алло! Ваш сын (дочь, внук, зять, мать и т.д.) заболел и задыхается". Далее просят перечислить деньги на его лечение.
А самые наглые могут отправлять своих людей ко входам в больницы, куда не пускают родственников, что бы те передали деньги.
Отметим, что по состоянию на утро, 1 декабря, в городе подтвердили 398 новых случаев заражения.
На данный момент продолжают болеть 5 628 человек. Сейчас 740 пациентов находятся на стационаре, а 4 888 – лечатся амбулаторно.
В тяжелом состоянии находятся шестеро жителей Днепра, трое на аппарате ИВЛ. Летальных случаев за сутки 15, всего с начала пандемии — 381.
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