У Дніпрі розшукують зниклого 15-річного хлопчика



Як передає Як передає Politeka.net , за допомогою до небайдужих громадян звернулися в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.



15-річний Артем Данельчук пішов з дому вранці, 1 грудня, і до цього моменту його доля і місце розташування невідоме.

На вигляд Артему 14-15 років, зріст-165 сантиметрів. Хлопчик має худорляву статуру і світло-русяве волосся.

Відомо, що одягнений він був у чорну куртку, темно-синю шапку із зеленою смугою, сині джинси і чорні черевики.

Якщо ви бачили або володієте будь - якою інформацією про дитину, - повідомте за номерами телефонів (097) 706 23 55 або «102».