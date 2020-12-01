Як передає Politeka.net, за допомогою до небайдужих громадян звернулися в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.
15-річний Артем Данельчук пішов з дому вранці, 1 грудня, і до цього моменту його доля і місце розташування невідоме.
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Зростання Валентина Єгоровича 165 сантиметрів, він виглядає на свій вік. Має середню статуру і сиве коротке волосся. Останній раз його бачили в куртці кольору хакі, чорних штанях в смужку і високих чорних берцах. На голові у чоловіка сіро-зелена кепка. При собі у нього була лакова сумка.
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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка, - повідомте на «102 " або до Шевченківського відділу поліції: (097) 240-07-97.
Нагадаємо, у Києві дідусь втратив двох онуків:"були в лісі, а потім діти пропали".
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