В Днепре разыскивают пропавшего 15-летнего мальчика

Как передает Politeka.net, за помощью к неравнодушным гражданам обратились в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

15-летний Артем Данельчук ушел из дома утром, 1 декабря, и по сей момент его судьба и местоположение неизвестно.
На вид Артему 14-15 лет, рост - 165 сантиметров. Мальчик имеет худощавое телосложение и светло-русые волосы.

Известно, что одет он был в черную куртку, темно-синюю шапку с зеленой полосой, синие джинсы и черные ботинки.
Если вы видели или владеете любой информации о ребенке, - сообщите по номерам телефонов (097) 706 23 55 или «102».

Ранее мы сообщали, что в Днепре с 24 ноября разыскивают без вести пропавшего дедушку.

Рост Валентина Егоровича 165 сантиметров, он выглядит на свой возраст. Имеет среднее телосложение и седые короткие волосы. Последний раз его видели в куртке цвета хаки, черных штанах в полоску и высоких черных берцах. На голове у мужчины серо-зеленая кепка. При себе у него была лаковая сумка.

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Если вы владеете любой информацией о местонахождении мужчины, - сообщите на «102» или в Шевченковский отдел полиции: (097) 240-07-97.

Напомним, в Киеве дедушка потерял двух внуков: "Были в лесу, а потом дети пропали".

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