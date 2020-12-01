В Днепре разыскивают пропавшего 15-летнего мальчика



Как передает Как передает Politeka.net , за помощью к неравнодушным гражданам обратились в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.



15-летний Артем Данельчук ушел из дома утром, 1 декабря, и по сей момент его судьба и местоположение неизвестно.

На вид Артему 14-15 лет, рост - 165 сантиметров. Мальчик имеет худощавое телосложение и светло-русые волосы.

Известно, что одет он был в черную куртку, темно-синюю шапку с зеленой полосой, синие джинсы и черные ботинки.

Если вы видели или владеете любой информации о ребенке, - сообщите по номерам телефонов (097) 706 23 55 или «102».