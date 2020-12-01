Как передает Politeka.net, за помощью к неравнодушным гражданам обратились в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
15-летний Артем Данельчук ушел из дома утром, 1 декабря, и по сей момент его судьба и местоположение неизвестно.
Ранее мы сообщали, что в Днепре с 24 ноября разыскивают без вести пропавшего дедушку.
Рост Валентина Егоровича 165 сантиметров, он выглядит на свой возраст. Имеет среднее телосложение и седые короткие волосы. Последний раз его видели в куртке цвета хаки, черных штанах в полоску и высоких черных берцах. На голове у мужчины серо-зеленая кепка. При себе у него была лаковая сумка.
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Если вы владеете любой информацией о местонахождении мужчины, - сообщите на «102» или в Шевченковский отдел полиции: (097) 240-07-97.
Напомним, в Киеве дедушка потерял двух внуков: "Были в лесу, а потом дети пропали".
Как сообщала Politeka, пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
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