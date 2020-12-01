Дніпрянин перетворив старенький автомобіль на справжній шедевр

Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікував автор творіння Тіма Левін на своїй сторінці в Facebook.

"Додав яскравих фарб у життя маленького Запорожця, тепер йому не так страшно і самотньо", повідомив він у підписі до посту.
Дніпряни гідно оцінили роботу майстра:
"Жваво і дуже тепло! Ідея реалізована оригінально", " це на лівому АРТ об'єкт? В районі 6 мікрорайону?", "Я в захваті", - писали під постом художника.

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Раніше ми повідомляли, що чоловік у Дніпрі зловив 15-кілограмову щуку.

Дніпрянин захоплюється підводним полюванням і в той день розраховував зловити сома, але не тут то було.

У трофейній щуці його очікував сюрприз - кілограмовий сом.

Нагадаємо, шукали два місяці: в одному з парків Дніпра виявили останки людей, кадри.

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