Дніпрянин перетворив старенький автомобіль на справжній шедевр
Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікував автор творіння Тіма Левін на своїй сторінці в Facebook.
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Раніше ми повідомляли, що чоловік у Дніпрі зловив 15-кілограмову щуку.
Дніпрянин захоплюється підводним полюванням і в той день розраховував зловити сома, але не тут то було.
У трофейній щуці його очікував сюрприз - кілограмовий сом.
Нагадаємо, шукали два місяці: в одному з парків Дніпра виявили останки людей, кадри.
Також Politeka писала, що Дніпро через 30 років перетвориться на болото, академік назвав причини: "Каскад гребель...".