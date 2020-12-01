"Додав яскравих фарб у життя маленького Запорожця, тепер йому не так страшно і самотньо", повідомив він у підписі до посту.

Дніпряни гідно оцінили роботу майстра:

"Жваво і дуже тепло! Ідея реалізована оригінально", " це на лівому АРТ об'єкт? В районі 6 мікрорайону?", "Я в захваті", - писали під постом художника.