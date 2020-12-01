"Добавил ярких красок в жизнь маленького Запорожца, теперь ему не так страшно и одиноко", сообщил он в подписи к посту.

Днепряне по достоинству оценили работу мастера:

"Живо и очень тепло! Идея реализована оригинально", "Это на левом АРТ объект? В районе 6 микрорайона?", "Я в восторге", - писали под постом художника.