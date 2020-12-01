Днепрянин превратил старенький автомобиль в настоящий шедевр

Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовал автор творения Тима Левин на своей страничке в Facebook.

"Добавил ярких красок в жизнь маленького Запорожца, теперь ему не так страшно и одиноко", сообщил он в подписи к посту.
Днепряне по достоинству оценили работу мастера:
"Живо и очень тепло! Идея реализована оригинально", "Это на левом АРТ объект? В районе 6 микрорайона?", "Я в восторге", - писали под постом художника.

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Ранее мы сообщали, что мужчина в Днепре поймал 15-киллограмовую щуку.

Днепрянин увлекается подводной охотой и в тот день рассчитывал поймать сома, но не тут то было.

В трофейной щуке его ожидал сюрприз - килограммовый сом.

Напомним, искали два месяца: в одном из парков Днепра обнаружили останки людей, кадры.

Также Politeka писала, что Днепр через 30 лет превратится в болото, академик назвал причины: "Каскад плотин...".

Ранее Politeka сообщала, что в Днепре ради торгового центра вырубили голубые ели на 1,5 млн грн: красноречивые фото