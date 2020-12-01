Днепрянин превратил старенький автомобиль в настоящий шедевр
Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовал автор творения Тима Левин на своей страничке в Facebook.
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Ранее мы сообщали, что мужчина в Днепре поймал 15-киллограмовую щуку.
Днепрянин увлекается подводной охотой и в тот день рассчитывал поймать сома, но не тут то было.
В трофейной щуке его ожидал сюрприз - килограммовый сом.
Напомним, искали два месяца: в одном из парков Днепра обнаружили останки людей, кадры.
Также Politeka писала, что Днепр через 30 лет превратится в болото, академик назвал причины: "Каскад плотин...".