Пішов з життя головлікар міської лікарні міста Покров у Дніпропетровській області

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив Саша Фомін на своїй сторінці в Facebook.

Життя Мельниченка Михайла Михайловича обірвалося 30 листопада.

"Він прожив життя сумлінного і чесного працівника, за роки його трудової діяльності він встиг зробити і досягти багато чого! Завдяки своєму досвіду, знанням, цілеспрямованості, високим морально-етичним принципам Михайло Михайлович користувався у колег і городян заслуженим авторитетом і повагою! Світла пам'ять про цю велику людину збережеться в наших серцях, а його ім'я – в історії нашого міста",- йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі не стримували емоцій після такої новини.

"Царство Небесне, земля пухом. Дуже хороша була людина", " Ели пали класний був лікар, Царство Небесне йому", "Лікар від Бога і просто чудова людина, таких зараз мало. Печально... Світла пам'ять світлій людині...", "Кращий доктор був. Світла пам'ять Михайлу Михайловичу. Вічний спокій", - писали в коментарях під постом.