Пішов з життя головлікар міської лікарні міста Покров у Дніпропетровській області
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив Саша Фомін на своїй сторінці в Facebook.
Життя Мельниченка Михайла Михайловича обірвалося 30 листопада.
"Він прожив життя сумлінного і чесного працівника, за роки його трудової діяльності він встиг зробити і досягти багато чого! Завдяки своєму досвіду, знанням, цілеспрямованості, високим морально-етичним принципам Михайло Михайлович користувався у колег і городян заслуженим авторитетом і повагою! Світла пам'ять про цю велику людину збережеться в наших серцях, а його ім'я – в історії нашого міста",- йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі не стримували емоцій після такої новини.
"Царство Небесне, земля пухом. Дуже хороша була людина", " Ели пали класний був лікар, Царство Небесне йому", "Лікар від Бога і просто чудова людина, таких зараз мало. Печально... Світла пам'ять світлій людині...", "Кращий доктор був. Світла пам'ять Михайлу Михайловичу. Вічний спокій", - писали в коментарях під постом.
Популярні новини заразПоказати ще
14-річна дочка Ольги Фреймут змінилася до невпізнання: "Коли я перестала виглядати, як..."
"Це не Пугачової діти": в мережі обговорюють ймовірну маму Лізи Галкіної, дуже схожі
"Ціни зростуть на 80%": драконівське рішення щодо газу для українців прийнято, що зміниться з 1 січня
Мама Христини Асмус вразила зовнішністю поруч з дочкою, фото екс-тещі Харламова: "Як дві краплі"
Як писала Politeka, у Дніпрі з лікарень масово звільняються медики, лікарі в замішанні
Нагадаємо, поліція почала облаву на дніпрян, люди не приховують невдоволення.
Також Politeka повідомляла, що студенти Дніпра розповіли про численні випадки китайського вірусу