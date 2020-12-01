Ушел из жизни главврач городской больницы города Покров в Днепропетровской области
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил Саша Фомин на своей страничке в Facebook.
Жизнь Мельниченко Михаила Михайловича оборвалась 30 ноября.
"Он прожил жизнь добросовестного и честного работника, за годы его трудовой деятельности он успел сделать и достичь многого! Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально - этическим принципам Михаил Михайлович пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением! Светлая память об этом великом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашего города. ", - говорится в сообщении.
Пользователи сети не сдерживали эмоций после такой новости.
"Царствие небесное, земля пухом. Очень хороший был человек", "Елы палы классный был врач, Царство небесное ему", "Врач от Бога и просто замечательный человек, таких сейчас мало. Печально... Светлая память светлому человеку...", "Лучший доктор был. Светлая память Михаилу Михайловичу. Вечный покой", - писали в комментариях под постом.
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